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У Саудівській Аравії десятки верблюдів дискваліфікували з конкурсу краси за інʼєкції ботоксу та філери

Мова йде про традиційний фестиваль, що проходить під королівським патронатом. 

У Саудівській Аравії десятки верблюдів дискваліфікували з конкурсу краси за інʼєкції ботоксу та філери
Фестиваль верблюдів
Фото: Arab News PC

Влада Саудівської Аравії дискваліфікувала з конкурсу краси для верблюдів понад 40 тварин. Причиною послугували інʼєкції ботоксу, пишуть Euronews з посиланням на Saudi Press Agency.

Мова йде про щорічний фестиваль імені короля Абдул-Азіза з призовим фондом близько 66 млн доларів. Заводчики верблюдів борються за звання найкрасивіших для своїх тварин.

Журі оцінює верблюдів за формою голови, шиї, горба, одягом та позуванням. Ботокс, підтяжки та інші косметичні операції суворо заборонені.

Цього року виявили десятки заводчиків, які косметично розтягували губи і носи тваринам, кололи їм гормони для нарощування мʼязів, робили інʼєкції ботоксу в морди та використовували філери. 

На урядовому сайті Саудівської Аравії зазначається, що фестиваль верблюдів короля Абдул-Азіза – це щорічний культурний, економічний, спортивний і розважальний захід, що проходить під патронатом короля. Метою є збереження ролі верблюдів у спадщині королівства. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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