У Франції затримали ще одного підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі

Суд вирішуватиме, чи екстрадувати затриманого до Туреччини – країни, яка видала ордер на арешт.

Поліція Франції у вівторок заарештувала підозрюваного члена угрупування, яке вбило саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Туреччині в 2018 році.

Арешт відбувся перед тим, як підозрюваний збирався сісти на рейс Париж-Ер-Ріяд, пише Reuters із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Тепер суд має ухвалити рішення щодо екстрадиції підозрюваного до Туреччини.

Посольство Саудівської Аравії в Парижі заявило, що "нема жодного стосунку до цієї справи".

Джерела ЗМІ називають імʼя затриманого – Халед Аед Аль-Отайбі. Людина з таким самим імʼям була членом Королівської гвардії Саудівської Аравії, яка вказана у санкційних списках США і Великобританії, а також у звіті ООН про осіб, які можуть бути причетними до вбиства.

Арешт було проведено на основі ордеру від 2019 року, виданого Туреччиною – країною, де журналіста вбили.

Як відомо, журналіста Washington Post і критика фактичного уряду Саудівської Аравії та наслідного принца Мухаммеда бін Салмана – Джамаля Хашоггі – востаннє бачили в саудівському консульстві у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Турецька влада вважає, що тіло чоловіка розчленували і вивезли, оскільки рештки досі не знайдені.

Звіт американської розвідки від березня цього року підтверджує, що принц Мухаммед нібито схвалив операцію з убивства журналіста. Саудівська влада заперечує це.

Минулого року саудівський суд приговорив вісім осіб до увʼязнення від 7 до 20 років за вбивство Хашоггі, однак імʼя жодного злочинця не розкрили. Невідомо, чи справді ці люди причетні до злочину.

Хашоггі свого часу виїхав із Саудівської Аравії до США, де отримав посвідку на проживання. Там він писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post. До консульства у Туреччині він прийшов, оскільки планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

За версією правоохоронців, журналіста задушили зразу після того, як він зайшов у дипломатичну установу, а тіла позбулися. Вважається, що це було сплановане убивство.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив у будинок) просто не потрапив на камери відеоспостереження. Однак пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.