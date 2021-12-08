В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав

Він був виконавчим директором Інституту сироватки в Пуні.

В індійському місті Пуна помер виконавчий директор Інституту сироватки (Serum Institute of India) доктор Суреш Джадхав. Йому було 72 роки.

Науковець пішов із життя після важкої хвороби, повідомляють індійські ЗМІ.

"Суреш Джадхав був лідером у виробництві вакцин в Індії. Він створив технічні можливості Інституту сироватки Індії з нуля. Його скромність і приземлений стиль завжди вражали мене. Його смерть – сумний день для всіх у індустрії вакцин, особливо для DCVMN", – написав у твіттері науковець у галузі ланцюгів поставок медичних послуг Прашант Джадхав.

Інститут, який вважається найбільшим у світі виробником вакцин, виробляє препарат Covishield, розроблений британсько-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом. Це одна з вакцин проти коронавірусу, дозволених до використання в Україні.

Крім того, там виробляють вакцину американської компанії Novavax.

Україна законтрактувала в Індії 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield і 10 млн доз Novavax, поки що отримала тільки 500 тис. доз AstraZeneca/CoviShield.

Serum Institute of India, SII мав бути провідним постачальником для глобальної ініціативи COVAX. В рамках цієї програми у Індії законтрактували 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca/CoviShield і Novavax. Однак через спалах коронавірусу в Індії на початку 2021 року уряд наклав мораторій на експорт вакцин.