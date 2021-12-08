Майбутній голова міністерства сільського господарства ФРН прибув вступати на посаду на велосипеді

Майбутній глава міністерства сільського господарства Німеччини, представник "зелених" Джем Ездемір приїхав на церемонію вручення вірчих грамот у президентській резиденції Бельвю у Берліні у куртці та велосипедом.

Пряму трансляцію прибуття майбутніх міністрів веде телеканал Welt, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Інші майбутні міністри, зокрема головна кандидатка від "зелених" та майбутня глава МЗС Анналена Бербок, приїхали традиційними службовими лімузинами і в костюмах. Ездемір теж одягнув костюм, але для поїздки велосипедом йому довелося зверху вдягнути ще й куртку. Йому не дозволили провезти у двір Бельвю велосипед, тож його довелося залишити за парканом на вулиці.

8 грудня в Німеччині затвердили нового канцлера, ним став Олаф Шольц. В уряді, сформованому Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), Зеленими та Вільною демократичною партією (ВДП), міністерські портфелі порівну поділили чоловіки і жінки, повідомляє "Німецька хвиля".

Від СДПН міністром охорони здоров'я став відомий у країні медичний експерт Карл Лаутербах – переконаний прихильник обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Посаду міністра оборони обійняла Крістіне Ламбрехт, а міністром внутрішніх справ стала Ненсі Фезер).

Посаду міністра праці та соціальних справ зберіг Губертус Гайль. Нове міністерство будівництва очолила соціал-демократка з Бранденбурга Клара Ґайвіц. Міністром з питань економічного співробітництва та розвитку стала Свенья Шульце, яка до цього керувала міністерством охорони довкілля та ядерної безпеки. Головою Відомства федерального канцлера та міністром з особливих доручень призначено Вольфганга Шмідта.

Ездемір очолить міністерство сільського господарства, його колега з партії Ганні Шпігель стане міністром у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді.

Штеффі Лемке буде главою міністерства довкілля, а лідери "зелених" – Анналена Бербок та Роберт Габек очолять МЗС і міністерство економіки та клімату відповідно. Крім цього, Габек обійме посаду віце-канцлера.

Від ВДП міністерські портфелі, крім Крістіана Лінднера, отимали Фолькер Віссінґ – він очолив міністерство транспорту, Марк Бушманн – міністерство юстиції та Беттіна Штарк-Ватцінґер – міністерство освіти.