Блінкен: на кону стоїть щось більше, ніж навіть Україна

Державний секретар США Етоні Блінкен заявив, що нинішній конфлікт між Росією та Заходом стосується не тільки України, а спроб Москви кинути виклик існуючому міжнародному порядку.

Про це він сказав в інтерв'ю Wall Street Journal.

Блінкен висловив сподівання, що відеоконференція президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, що відбулася 7 грудня, "вплине на розрахунки президента Путіна".

"Я думаю, що ясність, з якою президент виклав не лише наші побоювання, а й наслідки, а також правильніший шлях уперед, має знайти відгук у президента Путіна", - сказав глава американської дипломатії.

Росія також вимагає від Заходу гарантій безпеки, які не дозволять НАТО взяти до свого складу Україну. За словами Блінкена, саме це і виводить нинішнє протистояння за межі питання про саму Україну.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що двері НАТО залишаються і залишатимуться відчиненими для тих, хто прагне членства і може відповідати критеріям. У певному сенсі це говорить про те, що на кону стоїть щось більше, ніж навіть Україна, і це справді торкається основоположних принципів того, як функціонує чи має функціонувати міжнародна система", - цитує Блінкена "Голос Америки".

"Ми ясно дали зрозуміти, що вважаємо неприйнятним, коли одна країна намагається вказувати іншій, яким має бути її вибір, у тому числі у питанні про те, з ким їй вступати до асоціації. Зміна кордонів силою неприйнятна, оскільки вона підриває всю міжнародну систему, порядок, заснований на правилах, в які ми вкладалися, за якими ми живемо, і які, як ми вважаємо, зробили значний внесок у просування миру та безпеки. І якщо ці основоположні принципи заперечуватимуться і це відбуватиметься безкарно, це підірве всю систему. Ось чому це щось більше, ніж Україна", - заявив Блінкен.

Держсекретар зазначив, що подальша військова допомога США Україні, її характер і масштаб залежатимуть "від того, що робить чи не робить Росія у плані продовження ескалації, у плані вчинення нових актів агресії проти України".

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші особисті переговори двох президентів із літа, головною темою була Україна.

Про результати переговорів відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію", а у США нагадали Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі військової ескалації.