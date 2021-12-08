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​"Суцільний головний біль": Україна знову потролила Росію в Twitter

Офіційний акаунт України присвятив Росії мем.

На офіційному акаунті України в Twitter опублікували мем, у якому йдеться, що життя поруч із Росією - це суцільний головний біль.

Підписи на картинці показують різні типи болю: мігрень, біль від підвищеного тиску, від стресу та від життя поруч із Російською Федерацією – тобто тотальний.

Минулого разу, після виходу серіалу "Гра в кальмара", на сторінці України розмістили завдання з підтекстом, яке неможливо виконати: на цукровій пластинці потрібно було видряпати український герб, якщо цього не зробити - учасник помирає. 

Нагадаємо, раніше акаунт України зробив репост публікації Росії з підписом "О, токсичні колишні".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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