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Київрада планує повністю передати "Екопарк Осокорки" під забудову, - активісти

Опублікувано проєкт рішення, яке змушує мерію відмовитися від усіх судових скарг щодо земель екопарку.

Київрада планує повністю передати "Екопарк Осокорки" під забудову, - активісти
Фото: facebook.com/pasyuta

На сайті Київської міськради з'явився проєкт рішення про вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах" згідно з Меморандумом від 7 квітня 2021 року.

Про це повідомив киянин Сергій Пасюта і опублікував проєкт.

Згідно з документом, міська влада відмовляється від низки апеляційних та касаційних позовів щодо земельної ділянки Екопарку "Осокорки" і передає землі забудовнику.

Авторами проєкту є депутати від чотирьох фракцій – "Батьківщини", ОПЗЖ, УДАР та "Європейської солідарності":

  • Нестор Віталій Романович (Батьківщина)
  • Тимощук Богдана Анатоліївна (Батьківщина)
  • Зубко Юрій Григорович (Батьківщина)
  • Костюшко Олег Петрович (УДАР)
  • Тихонович Юрій Станіславович (ЄС)
  • Симуніна Юлія Миколаївна (ОПЗЖ)
  • Наконечний Михайло Васильович (ОПЗЖ)

Документ внесенов порядок денний як невідкладний. 

За словами Пасюти, щоб "протиснути" цей проєкт на засіданні 9 грудня, доведеться в авральному порядку скликати регламентну комісію Київради.

"Це може статися або сьогодні, або завтра зранку до сесії Київради, або завтра в обід у перерві", – написав він у фейсбуці.

"Невідкладність пов'язана з розглядом 8 грудня 2021 року, 21 грудня 2021 року Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду та Північним апеляційним господарським судом апеляційних та касаційних скарг, у справах про визнання укладеними додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок", - додав Пасюта пояснення авторів законопроєкту.

Фото: facebook.com/pasyuta

Фото: facebook.com/pasyuta

Фото: facebook.com/pasyuta

Нагадаємо, на місці зеленої зони на столичних Осокорках залишились недобудовані збанкрутілим банком "Аркада" житлові комплекси. Скандальний ЖК "Патріотика на озерах" передбачає забудову території між озерами Тягле і Небреж, проти чого багато років виступають мешканці району та представники ініціативи "Екопарк Осокорки".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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