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Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим

50-річний житель Великого Березного зник у суботу.

Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У Карпатах знайшли мертвим 50-річного жителя селища Великий Березний Івана Когута, який 4 грудня поїхав кататися на снігоході і загубився.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході. Пошуки тривали досьогодні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що місцевий житель разом із двома ужгородцями поїхав кататися на снігоходах, але через погану видимість відірвався від групи. Наступного дня його знайомі самостійно дісталися турбази у Лумшорах за кількадесят кілометрів від полонини, а чоловік зник без вісти.

Про заблукалих рятувальники дізналися в суботу, 4 грудня, ввечері. Тоді ж почалася пошукова операція. У неділю знайшли його снігохід.

Всього до пошуків зниклого чоловіка залучили 90 осіб та 33 одиниці техніки, в тому числі вертоліт Мі-8.

Нагадаємо, що влітку 2021 року рятувальники добу шукали 6-річного хлопчика з Коломиї, який загубився під час сходження на Говерлу. Тоді все закінчилось добре, і його знайшли цілим та неушкодженим.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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