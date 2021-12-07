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У Харкові другий день поспіль шукають вибухівку у школах

Нова хвиля "мінувань" у місті торкнулася вишів і ТРЦ.

Поліція перевірила 216 навчальних закладів Харкова через повідомлення про замінування. У жодному з них вибухівки не було виявлено.

Правоохоронці інформують, що через повідомлення аноніма 6 грудня вибухівку спочатку шукали у шести школах на території Новобаварського, Слобідського, Київського, Холодногірського та Шевченківського районів міста.

"Жодних вибухових предметів та речовин в ході перевірки виявлено не було. За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області були перевірені інші навчальні заклади міста – 193 школи та 23 технікуми", - сказано в повідомленні.

Вибухівки там теж не знайшли.

Однак сьогодні, 7 грудня, поліцейські знову перевіряють повідомлення про мінування навчальних закладів та торговельних центрів у Харкові.

"Повідомлення про закладення вибухівки у семи школах, двох вишах та трьох торговельних центрах міста надійшло до поліції від оператора 102 7 грудня близько 10:40. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка", - зазначають у поліції.

За даними місцевого видання "Редпост", учора "мінер" на ім'я Руслан надіслав до харківської школи №59 електронного листа, в якому вимагає переказати йому загалом 7 млн гривень. Він стверджував, що заклав міни і вимагав не звертатися до поліції.

Тиждень тому, 29 листопада, у Харкові "мінували" 6 шкіл у різних районах. Тоді правоохоронці обшукали територію і не знайшли вибухівку.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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