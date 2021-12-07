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Окупанти в ОДРЛО стягують важке озброєння і збільшують кількість снайперів, - розвідка

Росія й надалі порушує Мінські домовленості та дестабілізує ситуацію на Донбасі.

Окупанти в ОДРЛО стягують важке озброєння і збільшують кількість снайперів, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Попри домовленості про відведення важкого озброєння, окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей посилюють підрозділи поблизу лінії зіткнення танками, БМП та важкою артилерією.

Окрім того, ворог збільшив кількість снайперів, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російська Федерація продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. З цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", - сказано в повідомленні.

Водночас, на передових позиціях противник збільшив кількість снайперських пар "у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь".

Як повідомляють в українській розвідці, зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, що у листопаді Головне управління розвідки повідомило про нарощування боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

З 1 грудня Росія почала новий етап бойової підготовки в ОРДЛО

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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