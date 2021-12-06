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Від початку доби окупанти 5 разів порушили "тишу" на Донбасі

Українські захисники вогнем у відповідь змусили противника припинити обстріли.

Від початку доби окупанти 5 разів порушили "тишу" на Донбасі
Фото: facebook.com/MinistryofDefence

У зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі від початку доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, інформує пресцентр ООС.

У вечірньому зведенні сказано, що в напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По позиціях ЗСУ біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Як повідомляли, сьогодні президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні операції Об’єднаних сил і привітав військових із Днем ЗСУ.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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