Резніков: Демонстративна ескалація - це свідчення, що у Кремля нічого не виходить

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що ескалація з боку Росії, подібна до її дій минулого року, свідчить про те, що Москва намагається створити для себе сприятливий ґрунт для військового сценарію.

Про це він розповів в інтерв'ю АрміяInform.

"Вона (ескалація,- ред.) подібна, але ніхто точно не знає, що в голові у російських керманичів. Росія намагається створити для себе спектр можливостей і сприятливий ґрунт, у тому числі - для військового сценарію. Найкоротший шлях для цього - хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка, зневіра. Звідси інформаційні вкиди, звідси - спроби використати рух противників вакцинації проти COVID-19 та інше. Розумієте? У себе російська влада примусово вакцинує не тільки військових і держслужбовців, а й духовенство. А нам в Україну закидають, що вакцина - це зло, «чипування» і т. д, і т. п. Дуже наочний приклад гібридної війни", - пояснив Резніков.

Він також зазначив, що росіяни уважно стежать за всім, що відбувається в Україні. Якщо українське суспільство "не втрачає голови", іноземні партнери доповнюють заяви конкретними діями, то ймовірність ескалації знижується.

"Буквально вчора впливові американські та європейські ЗМІ знову поширили інформацію про можливе російське широкомасштабне вторгнення. З напрямками ударів, зазначенням кількості військ і твердженням, що план максимум у РФ - захопити дві третини України… План-максимум Кремля - зробити так, щоб України взагалі не було. Це не секрет. Західні журналісти роблять свою роботу - ми повинні робити свою", - наголосив міністр оборони.

Резніков також зазначив, що треба запобігти можливій ескалації, оскільки вона стане катастрофою і для самої Росії, і для Європи.

Міністр нагадав , що навесні, коли було попереднє загострення, він приїхав до Миколаєва і сказав людям, що повномасштабного вторгнення не буде, "ідіть копайте городи і святкуйте Великдень". При цьому на той момент в окупованому Криму розгорталися масштабні навчання, і тільки згодом Росія почала відведення військ.

"Річ у тому, що російська сторона часто застосовує тиск і блефує, намагаючись підвищити ставки, щоб досягти якоїсь мети. Але росіяни надзвичайно прагматичні, хоч і намагаються здаватися такими… непередбачуваними. Вони дуже добре оцінюють ризики. Їхньою метою було привернути увагу США і змусити до розмови, не наражаючись на нові санкції. Вони отримали бажане. Залякування було способом досягти мети", - пояснив Резніков.

"До речі, надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас «хитає», могли б і спробувати вдертися. А демонстративна ескалація - це якраз свідчення того, що на переговорах у нинішньому форматі, коли Росія намагається грати роль «посередника» між Україною і своїми маріонетками, у Кремля нічого не виходить. Тому він починає трясти зброєю", - додав міністр.

Нагадаємо, в міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що загрозою нападу на Україну Росія перевіряє реакцію Заходу.

Раніше американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що РФ планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною. За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.

7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Байденом і Путіним, на яких підніматиметься тема України. Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід. Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Американське видання Financial Times писало, що США довелося переконувати окремі країни ЄС, що загроза вторгнення на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.