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Поліція шукає вибухівку у шести школах Харкова

"Мінер" розіслав листи електронною поштою, в яких вимагає 7 млн гривень.

Поліція шукає вибухівку у шести школах Харкова
Фото: dyvys.info

Вибухотехніки перевіряють шість шкіл Харкова через повідомлення про замінування.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

"Повідомлення про закладення вибухівки у шістьох школах міста надійшло до поліції від оператора 102 6 грудня близько 11:15. За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області перевірка на наявність вибухівки проводиться в усіх школах міста. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка", - йдеться в повідомленні.

Видання "В городе" пише, що "мінер" розіслав листи електронною поштою, в яких вимагає 7 млн гривень.

За словами очевидців, через повідомлення про мінування вранці 6 грудня у Харкові вивели на вулицю учнів десяти шкіл, зокрема: №36 (вул. Алчевських, 55); №13 (вул. Благовіщенська, 36); №114 (просп. Гагаріна, 157); №93 (просп. Ново-Баварський, 89-А); №59 (Чаплигінський провулок, 12); №129 (вул. Клочківська, 224); №136 (вул. Велика Панасівська, 39); №99 (вул. Тобольська, 26); №117 (вул. Шекспіра, 20); №33 (вул. Іскринська, 28).

За даними місцевого видання "Редпост", "мінер" на ім'я Руслан надіслав до харківської школи №59 електронного листа, в якому вимагає переказати йому загалом 7 млн гривень. Він стверджує, що заклав міни і вимагає не звертатися до поліції.

Тиждень тому, 29 листопада, у Харкові "мінували" 6 шкіл у різних районах. Тоді правоохоронці обшукали територію і не знайшли вибухівку.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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