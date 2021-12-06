Глава Мюнхенської конференції порадив Україні орієнтуватися на Фінляндію, яка не є членом НАТО

Ішингер поки що не вірить в напад Росії.

Німецький дипломат, глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер порадив Україні брати приклад з Фінляндії, яка не є членом НАТО, але входить до складу Європейського союзу.

Про це він сказав у інтерв'ю Handelsblatt.

"Хоча ми не можемо стверджувати, що Україна та Грузія ніколи не зможуть стати членами НАТО, ми могли б сказати Україні, що в довгостроковій перспективі їй варто орієнтуватися на фінів. Фінляндія є членом ЄС, але не НАТО", - заявив Ішингер, який на початку 2022 року передасть головування в Мюнхенській конференції колишньому раднику Ангели Меркель, дипломату Крістофу Хойсгену.

Ішингер сказав, що не вірить поки що у повномасштабну війну між Росією та Україною, тому що її ціна для Кремля буде зависокою.

"Але добре Росії про це нагадувати, що НАТО і зробило цими днями", - додав він.

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.