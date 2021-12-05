Міністр оборони України Олексій Резніков доєднався до челенджу "30 днів вдячності", присвяченого військовослужбовцям Збройних сил України.

На своїй сторінці в Facebook Резніков опублікував відеозвернення, записане в Пісках, зі словами подяки ЗСУ.

"Україна святкує 30-у річницю своєї незалежності. Але це можливо тільки тому, що Україна ще завтра святкуватиме 30 років Збройних сил України. Завдяки Збройним силам України, які ведуть війну з Російською Федерацією, яка в 2014 році вдерлася на нашу територію, – тільки завдяки ним ми маємо можливість святкувати свою незалежність", – зазначив Резніков.

Міністр оборони передав естафету голові Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу, міністру з питань ветеранів Юлії Лапутіній та волонтеру і спортсмену Олексію Мочанову.

Нагадаємо, челендж "30 днів вдячності" запустили Міністерство оборони та Генеральний штаб спільно з фондом "Повернись живим". Щоб долучитися до челенджу, потрібно зняти коротке відео (5-10 секунд).

У кадрі має бути військовий у повний зріст, який дивиться просто в камеру. Через кілька секунд після початку запису камера оминає військового, і глядач бачить за ним те, що він захищає (діти, прапор України, мирне місто тощо).

Знімати та публікувати відео пропонується з 1 до 30 грудня, щоб символічно подякувати ЗСУ за захист країни та всіх нас.