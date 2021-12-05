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Резніков долучися до челенджу "30 днів вдячності"

Він подякував Збройним силам за захист держави. 

Міністр оборони України Олексій Резніков доєднався до челенджу "30 днів вдячності", присвяченого військовослужбовцям Збройних сил України.

На своїй сторінці в Facebook Резніков опублікував відеозвернення, записане в Пісках, зі словами подяки ЗСУ. 

"Україна святкує 30-у річницю своєї незалежності. Але це можливо тільки тому, що Україна ще завтра святкуватиме 30 років Збройних сил України. Завдяки Збройним силам України, які ведуть війну з Російською Федерацією, яка в 2014 році вдерлася на нашу територію, – тільки завдяки ним ми маємо можливість святкувати свою незалежність", – зазначив Резніков.

Міністр оборони передав естафету голові Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу, міністру з питань ветеранів Юлії Лапутіній та волонтеру і спортсмену Олексію Мочанову.

Нагадаємо, челендж "30 днів вдячності" запустили Міністерство оборони та Генеральний штаб спільно з фондом "Повернись живим". Щоб долучитися до челенджу, потрібно зняти коротке відео (5-10 секунд).

У кадрі має бути військовий у повний зріст, який дивиться просто в камеру. Через кілька секунд після початку запису камера оминає військового, і глядач бачить за ним те, що він захищає (діти, прапор України, мирне місто тощо).

Знімати та публікувати відео пропонується з 1 до 30 грудня, щоб символічно подякувати ЗСУ за захист країни та всіх нас. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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