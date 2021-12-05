В Ужгороді поліцейські розслідують підпал автомобілів журналіста. Про це повідомили в обласній поліції.

“Сьогодні близько 05:20 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про загорання автомобіля по одній із вулиць на околиці Ужгорода”, – йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою прибули пожежники та слідчо-оперативна група поліції.

Під час огляду місця події з’ясувалося, що вогнем повністю пошкоджено автомобіль марки “Subaru Forester” та частково автівку «Volkswagen Beetle», що була припаркована неподалік.

Обидва транспортні засоби були у користуванні місцевого жителя, журналіста.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу).

Розслідування у справі триває.

Оновлення 17:00. Згоріло авто засновника та редактора інформагенції "ЗІДО" Павла Білецького, який оприлюднив у Facebook відео підпалу. Він пов’язує його із журналістською діяльністю.

Нагадаємо, у Рівненській області підпалили автомобіль нардепа зі "Слуги народу" Олександра Аліксійчука, який він віддав у "безоплатне користування" своєму помічнику, депутату Дубенської міської ради Артуру Бицю.