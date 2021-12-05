У Миколаївській області поліцейські з’ясовують обставини загибелі зниклого 9-річного хлопчика у смт. Криве Озеро.
Про це повідомили у МВС.
“Вчора до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме”, – йдеться у повідомленні.
Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини.
Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми.
Та сьогодні близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву на території населеного пункту у річці Кодима.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.