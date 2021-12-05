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У Миколаївській області загинув 9-річний хлопчик

Дитину знайшли у річці.

У Миколаївській області поліцейські з’ясовують обставини загибелі зниклого 9-річного хлопчика у смт. Криве Озеро.

Про це повідомили у МВС.

“Вчора до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме”, – йдеться у повідомленні.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. 

Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми.

Та сьогодні близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву на території населеного пункту у річці Кодима. 

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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