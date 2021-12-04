Видатки на виплати академічних стипендій збільшили на третину, – Шкарлет

Обсяг освітньої субвенції для зарплат зросте на 8,8%.

На забезпечення загальної середньої освіти розмір субвенції на 2022 рік збільшено на 10,6%.

Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

“Це питання було одним з найбільш дискусійних, але команда МОН продовжує роботу з удосконалення реформи “Нова українська школа” та виправлення допущених на старті проєкту прорахунків”, – зазначив він.

Загальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат, становить 108 млрд грн, що на 8,8% більше, ніж у 2021 році

Субвенції на розвиток навчально-практичних центрів сучасної професійної та професійно-технічної освіти збільшили на 66,7%. “Кошти буде спрямовано й на формування сучасних матеріально-технічних освітніх баз, бо вони є необхідною складовою появи в Україні конкурентоспроможних фахівців робітничих професій”, – йдеться у повідомленні.

Шкарлет додав, що МОН цьогоріч ініціювало удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Також бюджет-2022 передбачає збільшення на 30,7% видатків, які будуть спрямовані на виплати академічних стипендій учням профтехів, студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів підтримав рішення про підвищення стипендій для студентів. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.

Раніше розмір академічних стипендій збільшували в листопаді 2017 року.

2 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет-2022 у другому читанні та у цілому.