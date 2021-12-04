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Окупанти стріляли біля Красногорівки, Зайцевого та Попасної

У суботу порушень ще не зафіксовано.

Окупанти стріляли біля Красногорівки, Зайцевого та Попасної
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж п'ятниці, 3 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

В бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний”, – йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на ранок суботи, 4 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними розвідки, збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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