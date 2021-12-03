Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

У Києві співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в громадському місці.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. За вказаною адресою оперативний черговий направив патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу територіального управління поліції та бригаду швидкої медичної допомоги.

Як розповів слідчий Петро Руденко, встановлено, конфлікт між двома чоловіками стався через неякісне виконання ремонтних робіт. Під час сварки один із учасників дістав пістолет.

"У ході конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів в сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому. Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка ми виявили та вилучили револьвер «Флобер», який направили на експертизу", - розповіли в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Фото: Нацполіція

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