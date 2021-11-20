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На Кіровоградщині чоловік обстріляв автомобіль через обгін

Стрілка затримали.

На Кіровоградщині поліцейські затримали місцевого жителя, який обстріляв автомобіль мешканця Дніпропетровщини.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Кіровоградської області.

“Пригода сталася 19 листопада близько 23-ої години на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка на ділянці, наближеній до селища міського типу Новоархангельськ”, – йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля Мercedes наздогнав легковик марки Toyota, який рухався у попутному напрямку, та здійснив cпробу його обігнати. У цей час 29-річний водій Toyota не надав дорогу Мercedes, що і стало причиною конфлікту.

Мercedes виїхав на зустрічну смугу, порівнявся з Toyota та здійснив три рази вистрілив у транспортний засіб. Кулі потрапили в скло автомобіля та двері. Внаслідок стрілянини ніхто з громадян не постраждав.Від'їхавши на певну відстань від місця пригоди, водій Toyota зателефонував до поліції.

За 15 хвилин після отриманого повідомлення автомобіль порушника був зупинений. Ним виявився 65-річний житель Новоархангельська.

Під час огляду ділянки дороги, поліцейські виявили магазин до пістолету, споряджений набоями калібру 9 мм у кількості 8 штук та пістолет іноземного виробництва. Вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

“Громадянин затриманий в порядку статті 208 КПК. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на станції "Держпром" Харківського метрополітену ввечері 17 листопада сталась стрілянина, до якої призвів конфлікт через неправильне носіння масок.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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