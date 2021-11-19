СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"

Мешканець Луганська воював проти України на початковому етапі російської агресії.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України затримала одного з командирів незаконного збройного формування "ОБрОП Одеса", що діяло у 2014-2015 роках на території Луганської області, поки його не розформували найманці приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в «окремій бригаді спецпризначення «Одеса» так званого «МДБ ЛНР» і брав особисту участь у збройному супротиві силам АТО/ООС. Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів", - розказали в СБУ.

Бійці групи Вагнера роззброїли так звану "ОБрОП Одеса" у місті Краснодон в січні 2015 року. Згодом бригада здала важке озброєння і влилася в структури "ЛНР".

Фото: ssu.gov.ua

Затриманий силовиками бойовик залишив окупаційні війська через конфлікт з іншими ватажками бойовиків і тривалий час переховувався на території РФ. В Україні він опинився в результаті спеціальної операції, яка проводилась разом з представниками Державної прикордонної служби.

"У результаті проведення успішної операції громадянина затримано після перетину державного кордону зі сторони РФ", - повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що "окрема бригада особливого призначення Одеса" була створена в 2014 році одеситом Олексієм Фоміновим, який брав участь у заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 року і виконував функції коменданта бойовиків Куликового поля.