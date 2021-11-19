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На Донбасі загинув український військовий

Від початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

На Донбасі загинув український військовий
Фото: Макс Левин

У п’ятницю, 19 листопада, в районі бойових дій на Донбасі загинув український військовий.

Пресцентр операції Об'єднаних сил повідомляє, що воїн отримав несумісне з життям поранення внаслідок обстрілу окупаційних сил.

Від початку доби російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, три з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

У бік Лопаскиного противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, 12 листопада на Донбасі загинули двоє військових 79-ї окрема десантно-штурмової бригади "Миколаїв". Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв підірвалися на ворожій міні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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