Резніков: Україна розраховує на розширення підтримки з боку США

Йдеться, серед іншого, про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зацікавлена мати більш сильну позицію США з широкого спектру безпекових питань, в першу чергу йдеться про військово-дипломатичну підтримку з боку Сполучених Штатів.

Про це він заявив під час зустрічі з американським сенатором Джеймсом Інгофом у Вашингтоні, інформує пресслужба Міноборони.

"Україна зацікавлена мати більш сильну позицію США з широкого спектру безпекових питань. Ми говоримо і про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін, оскільки є нагальні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток фундаментальних спроможностей Збройних Сил України, що потребуватиме ретельної підготовки відповідних рішень", - сказав Резніков.

Міністр поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію уздовж кордонів України, а також на тимчасово окупованих Росією територіях.

Окрему увагу було приділено новим загрозам, які виникли внаслідок фактичного аншлюсу Білорусі. Також було обговорено можливості практичного застосування механізмів підтримки, які знаходяться у компетенції Конгресу, у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

Минулого місяця Україна отримала від США три партії додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів: летальне озброєння включно з додатковими протитанковими системами "Джавелін", боєприпаси та засоби першої медичної допомоги.

Минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів приблизно 80 тонн боєприпасів.