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Організатори "Маршу за Київ" влаштували під КМДА мітинг проти підвищення тарифів на громадський транспорт

Учасники акції вважають необґрунтованою пропозицію збільшити тарифи до 20 гривень. 

Організатори "Маршу за Київ" влаштували мітинг під Київською міською державною адміністрацією проти подорожчання вартості проїзду в громадському транспорті в 2,5 рази. 

Учасники акції вважають необґрунтованою пропозицію збільшити тарифи до 20 гривень за разову поїздку, йдеться на сторінці "Маршу за Київ" у Facebook.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
"Ми не розуміємо, чому маємо платити 2990 гривень за місячний абонемент на громадський транспорт, якщо за ці гроші можна 3 місяці колесити по Празі чи місяць по Парижу", – зазначили організатори в повідомленні.

Нагадаємо, остаточне рішення про здорожчання разового квитка на київський транспорт ще не ухвалено. Також питання перегляду тарифів на проїзд не буде розглядатися до кінця цього опалювального сезону. 

За словами мера Києва Віталія Кличка, про необхідність підвищити вартість проїзду заявили "Київпастранс" і столичний метрополітен. Вони наголосили, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості.

Кличко також заявив, що через зростання цін на енергоносії постав вибір: підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду чи робити дорожчим проїзд, щоб наповнити бюджет. 

16 листопада у КМДА заявили, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. 

Згідно з планом, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка «Картка киянина»" вартість поїздки становитиме 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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