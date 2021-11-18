​П'ятеро військових отримали поранення і травми за добу на Донбасі

Окупаційні війська під час обстрілів застосовували важку артилерію.

Протягом середи, 17 листопада, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі відбулося 14 обстрілів, у тому числі дев'ять із застосуванням важкого озброєння.

Внаслідок бойових дій четверо українських військових отримали поранення, один - бойову травму. Всі вони знаходяться в задовільному стані, повідомляється у ранковому зведенні пресцентру ООС.

Обстріли фіксували біля населених пунктів Невельське, Новоолександрівка, Золоте-4, Кряківка, Причепилівка, Кримське, Мар'їнка, Лебединське, Шуми. Російські збройні формування використовували різноманітну зброю - аж до артилерії калібру 152 мм.

В перші години 18 листопада ще один обстріл стався поблизу Нью-Йорка, без втрат серед військовослужбовців України.

Нагадаємо, що в вівторок на Донбасі було 13 обстрілів з одним пораненим, у понеділок - шість і без втрат.