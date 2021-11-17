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ДБР завершило розслідування злочинів проти активістів Майдану з боку Януковича і 9 топпосадовців

Через дії цієї злочиннлї групи оише за три дні загинуло 76 громадян, понад 800 отримали тілесні пошкодження. 

ДБР завершило розслідування злочинів проти активістів Майдану з боку Януковича і 9 топпосадовців
Фото: prm.ua

ДБР завершило восьмирічне розслідування злочинів проти Майдану, вичнених експрезидентом України Віктором Януковичем та тодішніми високопосадовцями.

Під час розслідування було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів, йдеться на сайті ДБР. 

Встановлено, що до складу злочинної групи посадовців входили на той момент міністр оборони Павло Лебедєв, голова СБУ Олександр Якименко і його заступник Володимир Тоцький, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк, т.в.о. начальника Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк, заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві Петро Федчук і командир київського "Беркуту" Сергій Кусюк.

"Усі перелічені високопосадовці підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року", – зазначили в Держбюро розслідувань.

Їм інкримінують: 

  • вчинення терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
  • спричинення учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
  • перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;
  • незаконне перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

"Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише за три дні загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", – додали в Бюро.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, всіх цих підозрюваних планують судити заочно. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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