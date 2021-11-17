Окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, 16 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, шість із яких із - застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. В районі Новоолександровки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції військових біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 ранку 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, зранку 16 листопада окупанти обстріляли Мар’їнку з мінометів та пошкодили житловий будинок.

За інформацією Штабу ООС, російські збройні формування нарощують кількість обстрілів населених пунктів, розташованих на підконтрольному Урядові України боці лінії розмежування сторін. Так, у вересні поточного року було здійснено сім обстрілів, у жовтні – дев’ять, а в поточному місяці, станом на 16 листопада, було зафіксовано вже вісім.