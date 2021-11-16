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Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ

Зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, чотири з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Новоалександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Позиції біля НОВОЗВАНІВКИ потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 15 листопада, в районі операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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