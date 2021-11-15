Вінницьку область переводять до "червоної" зони

Вінницька область переходить до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Обмеження почнуть діяти з 18 листопада.

Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні ТЕБ та НС, повідомив голова Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Він пояснив, що щодня протягом останнього тижня у Вінницькій області фіксується близько тисячі нових випадків захворювання на COVID-19.

"Ситуація непроста і потребує термінового посилення протиепідемічних заходів", - пояснив міністр.

Наразі у "червоній" зоні перебувають 17 областей та місто Київ. "Помаранчевий" рівень діє у Полтавській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях, "жовтий" - у Закарпатській та Кіровоградській областях.

Про те, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до "червоної" зони, сьогодні йшлося на нараді в Офісі президента. Водночас зазначалося, що Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Загалом влада констатує стабілізацію ситуації із COVID-19 протягом останніх двох тижнів. За словами Дениса Шмигаля, Україна вже вийшла на плато захворюваності.