​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Мелітополі за добу не зафіксували жодного випадку COVID-19

Всього станом на 15 листопада в місті підтверджено 13 287 випадків коронавірусу.

У Мелітополі за добу не зафіксували жодного випадку COVID-19
Фото: Київрада

У Місті Мелитополь Запорізької області за минулу добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. 

Про це повідомляє міська рада.

"За минулу добу результатів лабораторних досліджень не надано, нових випадків захворювання на COVID-19 серед мешканців міста не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15 листопада всього в місті підтверджено 13 287 випадків СOVID-19, захворіли, зокрема, 543 дитини.

На сьогодні в інфекційному госпіталі лікуються 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів: 156 з підтвердженим діагнозом COVID-19 (з них одна дитина), а також 39 з підозрою на коронавірусну інфекцію.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 487 захворілих мелітопольців, з них 18 дітей.

Станом на 15 листопада подолали інфекцію 11 267 містян, в тому числі 524 дитини.

Зазначимо, що за даними МОЗ, за минулу добу в Запорізькій області зафіксували 737 випадків ковіду.

Нагадаємо, в квітні у Моршині запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я з масового вакцинування містян від COVID-19. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.

26 жовтня повідомлялося, що в вакцинованому на 74% Моршині немає госпіталізованих з COVID-19. 28 жовтня до лікарні з COVID-19 потрапила одна людина. Вона не була щеплена. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також