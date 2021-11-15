У Мелітополі за добу не зафіксували жодного випадку COVID-19

Всього станом на 15 листопада в місті підтверджено 13 287 випадків коронавірусу.

У Місті Мелитополь Запорізької області за минулу добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу.

Про це повідомляє міська рада.

"За минулу добу результатів лабораторних досліджень не надано, нових випадків захворювання на COVID-19 серед мешканців міста не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15 листопада всього в місті підтверджено 13 287 випадків СOVID-19, захворіли, зокрема, 543 дитини.

На сьогодні в інфекційному госпіталі лікуються 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів: 156 з підтвердженим діагнозом COVID-19 (з них одна дитина), а також 39 з підозрою на коронавірусну інфекцію.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 487 захворілих мелітопольців, з них 18 дітей.

Станом на 15 листопада подолали інфекцію 11 267 містян, в тому числі 524 дитини.

Зазначимо, що за даними МОЗ, за минулу добу в Запорізькій області зафіксували 737 випадків ковіду.

Нагадаємо, в квітні у Моршині запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я з масового вакцинування містян від COVID-19. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.

26 жовтня повідомлялося, що в вакцинованому на 74% Моршині немає госпіталізованих з COVID-19. 28 жовтня до лікарні з COVID-19 потрапила одна людина. Вона не була щеплена.