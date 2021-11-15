За добу в Україні зафіксували ​10 802 нових випадки ковіду

За минулу добу, 14 листопада, в Україні зафіксували 10 802 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу - 2 798 осіб, 442 пацієнти померли. Одужали – 11 219 осіб.
Також за минулу добу було здійснено 50 591 тестування (зокрема методом ПЛР 21 443, методом ІФА – 4 821) та 24 327 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 228 441 особа, одужало – 2 642 459. Від ускладнень захворювання померли 77 147 людей.
Усього було здійснено 15 246 974 ПЛР-тестування.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 449 випадків;
- Вінницька область – 608 випадків;
- Волинська область – 359 випадків;
- Дніпропетровська область – 987 випадків;
- Донецька область – 542 випадки;
- Житомирська область – 380 випадків;
- Закарпатська область – 191 випадок;
- Запорізька область – 737 випадків;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 420 випадків;
- Кіровоградська область – 91 випадок;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 537 випадків;
- Миколаївська область – 844 випадки;
- Одеська область – 901 випадок;
- Полтавська область – 559 випадків;
- Рівненська область – 184 випадки;
- Сумська область – 306 випадків;
- Тернопільська область – 224 випадки;
- Харківська область – 829 випадків;
- Херсонська область – 135 випадків;
- Хмельницька область – 314 випадків;
- Черкаська область – 359 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 333 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу 97 373 людини було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 особи, повністю імунізовані – 56 290. Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини.
Нагадаємо, за суботу, 13 листопада, в Україні зафіксували 14 490 нових випадків короновірусу, зокрема, захворіли 1069 дітей та 135 медпрацівників.
А за п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки захворювання.