За добу в Україні зафіксували ​10 802 нових випадки ковіду

За минулу добу, 14 листопада, в Україні зафіксували 10 802 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу - 2 798 осіб, 442 пацієнти померли. Одужали – 11 219 осіб.

Також за минулу добу було здійснено 50 591 тестування (зокрема методом ПЛР 21 443, методом ІФА – 4 821) та 24 327 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 228 441 особа, одужало – 2 642 459. Від ускладнень захворювання померли 77 147 людей.

Усього було здійснено 15 246 974 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 449 випадків;

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 987 випадків;

Донецька область – 542 випадки;

Житомирська область – 380 випадків;

Закарпатська область – 191 випадок;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 420 випадків;

Кіровоградська область – 91 випадок;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 537 випадків;

Миколаївська область – 844 випадки;

Одеська область – 901 випадок;

Полтавська область – 559 випадків;

Рівненська область – 184 випадки;

Сумська область – 306 випадків;

Тернопільська область – 224 випадки;

Харківська область – 829 випадків;

Херсонська область – 135 випадків;

Хмельницька область – 314 випадків;

Черкаська область – 359 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 333 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 97 373 людини було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 особи, повністю імунізовані – 56 290. Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини.

Нагадаємо, за суботу, 13 листопада, в Україні зафіксували 14 490 нових випадків короновірусу, зокрема, захворіли 1069 дітей та 135 медпрацівників.

А за п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки захворювання.