"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду

Федір Іванович також очолює Національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики, яка вивчає тему щеплень і надає рекомендації МОЗу в цій темі. Тож він – саме та людина, яка найбільше з усіх у країні знає про третю дозу та можливе введення бустерної дози . Про це ми також поговорили в нашому інтерв’ю.

Попри однозначну статистику – 91,1% госпіталізованих із коронавірусом не мали жодної дози антиковідної вакцини, а в реанімаціях кількість невакцинованих складає майже 100%, – у людей залишається багато пересторог щодо вакцинації від ковіду. Питання, які найчастіше чуємо від своїх читачів, ми адресували лікарю-імунологу Федору Лапію.

За попередній тиждень в Україні було вакциновано від коронавірусу 1,6 млн людей . Пункти вакцинації відкриті майже в кожному ТРЦ, і до них усе одно стоять черги. Такий раптовий наплив охочих щепитися, на жаль, стався не внаслідок бажання людей захистити себе від небезпечної хвороби, а через те, що “червона зона” в Україні розрослася на 16 областей (станом на минулий тиждень) і вести звичний спосіб життя неможливо без ковід-сертифіката.

Фото: facebook/Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» Федір Лапій

Чи є алергія протипоказанням до вакцинації?

Для початку хочу переадресувати вам кілька читацьких питань на тему протипоказань до вакцинації. Отже, перше. Чи можна вакцинуватися тим, хто має алергію?

Сама по собі алергія не є протипоказанням. Хіба що була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини або встановлено, що є важка алергічна реакція на компоненти вакцини.

Я можу навіть сказати, що в мене самого алергія. Я весну завжди носом чую – одразу починаю чхати, терти ніс та очі, у мене загострюється астма. І першу дозу вакцини від ковіду я отримав якраз навесні, у період алергій.

Треба розуміти, що алергія буває кількох типів. Коли ми говоримо про протипокази, то йдеться про ті реакції, які розвиваються миттєво – тобто анафілактичні реакції.

Тому ми чекаємо 30 хв. після вакцинації.

Так. У деяких країнах прийнята норма про 15 хвилин, в Україні – 30 хвилин, із запасом.

Чи є вагітність протипоказанням до вакцинації?

Розкажіть, будь ласка, про вакцинацію вагітних.

Вагітність є показом до вакцинації. І наявні дослідження доводять, що вакцинація є безпечною для вагітних.

Ми знаємо, що вагітні хворіють на ковід-19 тяжко, тобто це група ризику.

Є вроджений ковід-19, коли наприкінці вагітності жінка захворіла, народила дитину і дитина померла протягом 24 годин, а з її легень був виділений вірус.

Тому ми рекомендуємо вакцинувати вагітних, адже вакцинація перешкоджає важкому перебігу хвороби.

Фото: kyivcity.gov.ua

Яку вакцину від ковіду краще обрати для вакцинації вагітних?

Рекомендується віддавати перевагу мРНК-вакцинам, бо у світі найбільший досвід використання саме цих вакцин для вагітних і, відповідно, найбільше даних щодо їхньої безпечності.

Тобто “Файзер” або “Модерна”.

Так.

Самі вакцини не містять нічого, що може бути небезпечним для вагітних. При цьому в інструкції до вакцини “Коронавак”, яка затверджена в Україні, зазначено, що вагітність і лактація є протипоказом. Це звучить абсурдно, тому що вона за своєю суттю не повинна становити жодних ризиків для вагітних.

Це, мабуть, через те, що вакцину "Коронавак" не тестували на вагітних? (Насправді жодних ліків і вакцин не тестують на вагітних – це заборонено через неетичність. Дослідження проводять на тваринах, потім збираються дані вже в процесі використання препаратів. – LB.ua).

Так. І вони внесли це в інструкцію, тому ми кажемо, що вакцинація "Коронаваком" вагітних не проводиться. Адже в нашій країні верховенство права закріплено за інструкцією. Хоча в рекомендація ВООЗ вакцина "Коронавак" позначена зеленим і для вагітних, і для лактації. Тобто рекомендована без застережень. Тож якщо ви вакцинувалися "Коронаваком", не знаючи про свою вагітність або не повідомивши медичного працівника про вагітність, – усе нормально, нічого страшного не буде.

Фото: kyivcity.gov.ua

Чи є лактація протипоказанням для вакцинації?

Також часто питають, чи можна вакцинуватися, якщо годуєш дитину грудьми.

Можна. Зараз вакцинація годуючих жінок розглядається як можливість захистити дітей. Оскільки є випадки смерті дітей від ковіду-19, і в Україні в тому числі.

Але варто враховувати протипоказання конкретної вакцини. Як і з вагітними.

Чи захищають антитіла, які передаються з грудним молоком, від ковіду-19?

Поки що ми цього не знаємо. Але як мінімум вакцинована мама не випадає з догляду за дитиною. Вона не потрапить у лікарню, не матиме постковідного синдрому і так далі.

Зараз обговорюється питання, коли краще вакцинувати вагітних. Рекомендація Королівського коледжу акушерства та гінекології, тобто професійної британської асоціації, – будь-коли, але найкраще це зробити одразу після 12-го тижня вагітності. І обговорюється, що, можливо, краще ще робити другу дозу після 32-го тижня, щоб був високий титр антитіл на момент пологів. Антитіла проходять через плаценту до дитини. Хоча, як я вже казав, точно ми не знаємо, чи ці антитіла будуть захищати дитину від хвороби.

А чому можуть не захищати?

Тому що наразі нема поняття захисного рівня антитіл. Ми не знаємо, скільки антитіл достатньо, щоб не захворіти. Через це ми кажемо, що не потрібно вимірювати рівень антитіл.

Чи є серцево-судинні захворювання протипоказанням до вакцинації?

Також питання від читачів: чи можна робити щеплення людям із серцево-судинними хворобами? Наприклад, чи є варикоз протипоказанням до вакцинації?

Ні. Серцево-судинні захворювання є показом до щеплення. Погіршити стан хворих вакцинація ніяким чином не може.

У вересні з’явилися повідомлення про випадки тромбозу після вакцинації "АстраЗенекою". Тоді, здається, Семен Єсилевський назвав це першою тромбозною війною виробників. Звичайно, бо "АстраЗенека" на сьогодні зареєстрована у 182 країнах. "Файзер" – у 132, це два лідери. І "АстраЗенека" від початку була дешевшою.

Коли почали досліджувати цю тему глибше, то з’ясували, що ковід сам по собі дає високий ризик тромбозу. У рази вищий, ніж вакцини. І відколи почалася пандемія, почала зростати кількість випадків і рідкісних видів тромбозу.

Фото: kyivcity.gov.ua

Щодо вакцини "Комінаріті" від "Файзер Біонтек" – були повідомлення про міокардити (запалення серцевого м'яза, найчастіше проявляється в молодих людей після вірусних захворювань. – LB.ua). І це те, що влітку стримувало нас від того, щоб прийняти рішення про доступність вакцини "Комінаріті" для дітей. Хоча ще в кінці травня 2021 FDA у США і EMA в Європі схвалили її для дітей з 12 років.

Але вже у вересні ми мали достатньо даних за літо, які свідчили, що частота міокардитів не зростає. Є велике національне дослідження у США, вони порівнювали ризик міокардиту в разі хвороби та щеплення. При хворобі він у рази вищий. При вакцинації ризик оцінюється 1 випадок на 100 тисяч. При хворобі – 7 випадків на 100 тисяч. Плюс ті випадки, які пов’язані з вакцинацією, мали переважно легкий перебіг.

Тож ми прийняли рішення про те, щоб дозволити вакцинацію для дітей віком від 12 років вакциною "Комінаріті Файзер". Тим більше, ми маємо достатню кількість доз цієї вакцини, і до кінця року ще близько 17 млн доз буде поставлено. Тобто ми не забираємо її в груп ризику чи ще в когось.

Фото: kyivcity.gov.ua

Чи є протипоказанням до вакцинації онкозахворювання?

Онкопацієнтам можна щепитися? У тому числі у стадії ремісії?

Онкологія є фактором ризику важкого перебігу ковіду-19. Летальність від ковіду серед онкохворих у різних країнах становить від 15 до 30%. Тобто 100 з онкопатологією захворіли, 30 померли. Багато. Бо це імуносупресовані пацієнти, які мають проблеми зі здоров’ям і з формуванням імунної відповіді.

Звісно, виникає питання безпеки. Вакцина від коронавірусу апріорі є безпечною для онкопацієнтів, оскільки вона не містить живого вірусу.

Тут скорше є питання імуногенності. Якщо порівняти пацієнтів з онко та без, ми побачимо, що в онкопацієнтів імунна відповідь формується гірше. Це впливає на ефективність вакцинації? Звісно. Якщо ефективність “Файзера” буде 95% загалом, то у групі онкохворих – 75% і нижче. Тобто ефективність знижена, але вона на 75% вища, ніж нічого.

Тому онкохворі пацієнти визначені як пріоритетна група для вакцинації – ті, кого треба вакцинувати в першу чергу. І в Україні, як і в багатьох інших країнах, було прийняте рішення про вакцинацію таких пацієнтів третьою дозою, щоб отримати вищу ефективність. Аналогічне рішення було прийняте і в Британії, і в США, і в Канаді.

Але тут є одна проблема. В Україні процеси прийняття рішень трохи складніші, ніж у багатьох інших країнах. Відповідно до наших рекомендацій, хіміотерапія не є протипоказом до вакцинації. А відповідно до старого наказу МОЗ, затвердженого Мінʼюстом, має минути три місяці після хіміотерапії перед вакцинацією. Цей наказ писався ще до пандемії. Зараз ми кажемо: не потрібно чекати, краще вакцинувати, щоб людина була захищена. І той наказ, який є, ще потрібно змінити.

Фото: Укрінформ

Які є протипоказання до вакцинації від коронавірусу?

Зрозуміла, тоді продовжую ставити питання від читачів. Чи захворювання внутрішніх органів, кісти і таке інше, є протипоказом до вакцинації?

Ні, не є. Навпаки, ми хронічні хвороби взагалі розглядаємо як фактор ризику. Чи то стосується цукрового діабету, чи гепатиту, чи хвороб неврологічних.

Неврологи у нашій країні чомусь особливо люблять відмовляти від вакцинації.

Це в нас, в Україні, так склалося, наш історичний спадок. Якщо поспілкуватися з неврологами за кордоном, вони відверто дивуються такій практиці наших неврологів.

Що все ж таки є протипоказанням до вакцинації від коронавірусу?

По-перше, важка алергічна реакція на першу дозу вакцини - мається на увазі анафілактичний шок.

По-друге, температура тіла вище від 38 градусів. Це може бути ковід, це може бути грип чи інша хвороба - не йдіть у пункти вакцинації, не наражайте інших людей на небезпеку.

З цієї ж причини ми говоримо, що ковід-19 частіше розносять жінки, а не чоловіки. Бо який чоловік буде ходити з температурою 37,2%? Звичайно, це жарт

Також ми говоримо, що протипоказом до вакцинації є вік - деякі вакцини рекомендовані від 18 років, "Файзер" - від 12 років.

Протипоказанням є перенесений ковід-19. Не стільки протипоказанням, скільки ми говоримо про те, на скільки часу можна відтермінувати вакцинацію.

Фото: Укрінформ

Чому лікарі відмовляють від вакцинації?

Як, на вашу думку, можна пояснити те, що деякі лікарі не рекомендують пацієнтам щепитися?

Це проблема медичної спільноти.

Ми бачили із соціологічних досліджень, що в Україні 70% людей у віковій групі 60+ готові вакцинуватися. Чому ж не вакцинуються? Вони приходять до лікарів, і ті кажуть: “Слухайте, у вас стільки хвороб. Куди вам ще й вакцину колоти, щоб вас добити? Навіщо вам потрібна та експериментальна вакцина?” І все. Яка інформаційна кампанія це подолає? Та ніяка.

Лікарі у свою чергу вірять лідерам думок, які виступають на одному-другому-третьому каналах, дають інтерв’ю. Які в сімейних лікарів можуть бути інші думки, якщо професор у телевізорі сказав не вакцинувати? Зірка заявила. А не те, що придумали якісь “соросята”. Водночас є й багато грамотних лікарів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Що можна з цим зробити?

У нас дуже мало важелів впливу. В інших країнах є окремі медичні суди або окремі палати, які розглядають морально-етичну сторону роботи лікаря, і в деяких випадках позбавляють ліцензії. Але в Україні немає поняття ліцензії. У нас є диплом і є сертифікат спеціаліста, все. Роботодавець може звільнити некваліфікованого фахівця, але роботодавець, можливо, сам такий.

У західному світі провайдерами між медичною спільнотою та пацієнтами виступають професійні медичні асоціації. Асоціація ендокринологів каже хворим на цукровий діабет: йдіть на вакцинацію. Асоціація онкохірургів каже: марш на вакцинацію. Що говорять наші асоціації? Нічого не говорять.

Але ми вже на правильному шляху – у нас є багато лікарів, як об’єднуються в професійні асоціації – це і Академія сімейної медицини України, і Українська академія педіатричних спеціальностей, і інші. Зараз формується нова медична спільнота, яка готова боротися, готова відстоювати, готова впливати. І вже почалася певна війна поколінь.

Ми говоримо з медиками, намагаємося доносити до них інформацію, але вони не зміняться одночасно. Бо ми маємо проблему, яка накопичувалася десятки років.

Я думаю, що буде дуже тяжко. Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не станеться швидко. Не під час цієї пандемії.

Фото: facebook/Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти»

Коли Європа визнає "Коронавак"?

Питання дуже актуальне, не можу не порушити його ще раз в інтерв’ю. Багато людей, які вакцинувалися за першої нагоди, отримали "Коронавак".

І тепер у претензіях, як поїхати за кордон.

Не те щоб у претензіях, але змушені відмовлятися від поїздок, у тому числі і робочих, наприклад, до Німеччини або до Франції. ("Коронавак" схвалила до екстреного використання ВООЗ, але досі немає рішення про його схвалення від Європейського агентства з питань лікарських засобів – тому не всі європейські країни вважають вакцинованими тих туристів, які отримали саме "Коронавак". – LB.ua).

А Нідерланди, Австрія, Швеція, Греція пускають без проблем. Тож порекомендував би їхати в Європу через одну з цих країн. Знаю, що люди так роблять.

Я сьогодні спеціально дивився, що там відбувається з реєстрацією "Коронаваку" в Європейському агентстві з лікарських засобів. Він був поданий на реєстрацію на початку травня. Оскільки виробництво розташоване за межами Європейського Союзу, то застосовується окрема процедура. І рішення ще нема.

Поки Україна була в зеленій зоні для країн Європейського Союзу, можна було приїхати, зробивши ПЛР-тест. Зараз уже ні.

Чи є надія, що Європейське агентство так схвалить "Коронавак"?

Є.

Коли це може статися?

Я не можу сказати, коли це може статися, тому що такої інформації немає на сайті агентства. Є лише інформація, що вакцина перебуває на розгляді. Можливо, завтра зранку прокинемося і прочитаємо новини, що вони його схвалили. Хотілося б, щоб це відбулося.

Є питання взаємовизнання. Ми дуже відкрита країна, ми говоримо: ми визнаємо ваші вакцини, будь ласка, визнайте і ви наші. Те, що Європейська асоціація досі розглядає схвалення "Коронаваку" в ЄС, не означає, що окремі країни не можуть самостійно визнати наш сертифікат. І тут є робота для Міністерства закордонних справ.

До речі, Константинопольський патріарх Варфоломій теж щеплений "Коронаваком". І вся Туреччина.

Фото: kyivcity.gov.ua

Як щодо можливості ревакцинації іншою вакциною?

Рекомендації ВООЗ для осіб старших за 60 років такі: отримати третю дозу "Коронаваку" для осіб, які були перед тим щеплені двома дозами цієї вакцини. Ми в Україні так само прийняли ці рекомендації.

Паралельно у світі досліджуються так звані змішані схеми вакцинації. Чи не варто робити, наприклад, ревакцинацію вакциною іншого виробника. Якщо перші дві були “Коронавак”, то третя, наприклад, може бути “Файзер” або “Модерна”. Не тому, що в нас нема що дати на третю дозу. А з погляду ефективності. Тому що в деяких країнах, в Індонезії здається, після двох доз “Коронаваку” рекомендують зробити “АстраЗенеку”. Ми в Україні теж будемо розглядати такі варіанти.

А що стосується молодих, які отримали "Коронавак"…

Для них це в першу чергу індивідуальний захист. Ми пристібаємося не для того, щоб не пищав у автомобілі датчик. Для цього є заглушка за 30 гривень, для ідіотів.

Чи буде в Україні введена бустерна доза?

Чи обговорюється зараз вакцинація бустерною дозою людей НЕ з груп ризику і молодших за 60 років?

Так. Звичайно, обговорюється.

Треба розрізняти третю дозу і бустерну. Третя доза – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу.

В Україні вже схвалена третя доза для груп ризику, імуноскомпроментованих. І ревакцинація зараз схвалена для медичних працівників і працівників інтернатних закладів. Але щодо бустеру – ми вивчаємо дані досліджень, які публікують у світі. Тим більше, перші українці отримали другу дозу в середині травня. До бустерної дози має минути мінімум 6 місяців. Тобто ми лише наближаємося до цих дат.

Чи є докази, що щеплення бустерною дозою для всіх підвищить рівень захисту?

Немає. Є дані, що це безпечно. Що це значно підвищує імуногенність. Чи це краще захищає? Теоретично, так. Чи є докази? Поки що ні.

Яка вірогідність, що ми всі будемо вакцинуватися далі що пів року?

Це малоймовірно. Можливо, доведеться отримати ревакцинальну дозу всім. Але те, що потрібно буде це робити постійно, що пів року або щороку – це дуже малоймовірно.