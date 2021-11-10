Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму "Дельта"

Це дослідження американського Центру з контролю та профілактики хвороб підтверджуються досвідом країн, де щеплено понад 65% населення.

Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму коронавірусу "Дельта". Такі результати дослідження американського Центру з контролю та профілактики хворб повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко на брифінгу.

Міністр зазначив, що низка європейських країн вже підтверджують дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, де щеплено понад 65% населення, зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі.

"Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях – невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському – ми би мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів", – зазначив міністр.

Ляшко зауважив, що станом на зараз в Україні є 10,3 млн доз різних вакцин від коронавірусу, зокрема 3 млн доз Moderna, 800 тисяч доз AstraZeneca, 4,5 мільйони доз CoronaVac і 2 мільйони доз Comirnaty від Pfizer.

По країні працюють 1174 пункти вакцинації. З початку вакцинальної кампанії від коронавірусу НСЗУ виплатила медзакладам 397 млн грн за проведення щеплень. Лідерами з виплат за вакцинацію від ковіду є місто Київ (заклади охорони здоровя лише за проведену вакцинацію отримали понад 62 млн грн) та Дніпропетровська область (понад 37 млн грн.).

Нагадаємо, станом на кінець жовтня "Дельта" складала 100% секвенованих зразків ковіду в Україні. Секвенуванню, тобто перевірці, яким саме штамом заразився пацієнт, підлягають випадки атипового або тяжкого перебігу хвороби.

За минулий тиждень в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Щепитися можуть дорослі люди без протипоказів, перелік яких затверджений МОЗ, а також діти від 12 років.