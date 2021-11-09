У КМДА відсторонили від роботи сімох невакцинованих проти ковіду працівників

У Київській міській державній адміністрації відсторонили від роботи сімох працівників, невакцинованих проти коронавірусу.

Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

За його словами, троє з відсторонених осіб - працівники апарату КМДА, і ще четверо – це працівники департаментів.

До 5 листопада усі працівники КМДА мали надати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи отримання однієї дози дводозної вакцини, або ж медичний висновок про наявність протипоказань до проведення щеплень.

Працівники також були завчасно попереджені, що у разі ненадання цих документів, із 8 листопада вони будуть відсторонені від роботи.

"Ми усвідомлюємо необхідність імунізації і власним прикладом хочемо показати всім киянам, що вакцинація від COVID-19 важлива і для власного здоров’я, і для здоров'я оточуючих. Як на мене, це взагалі питання національної безпеки країни. Завдяки інформаційній кампанії, яку ми провели серед співробітників апарату КМДА із залученням фахових консультацій медиків, нам вдалося досягти, на мою думку, високого рівня вакцинації – майже 93% співробітників апарату станом на сьогодні – вакциновані", - зазначив Загуменний.

Він повідомив, що 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, адже нещодавно перенесли захворювання, а одна особа – медичні протипоказання до щеплень, тому невакцинована. Ще дві особи перебувають на лікарняному, а один державний службовець – у відпустці, через це їхній вакцинальний статус буде встановлено згодом і прийняте відповідне рішення.

"Загалом середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів Київської міської держадміністрації (це апарат КМДА, департаменти та управління) за оперативними даними на 8 листопада становить майже 92%. Рівень вакцинації в районних в місті Києві державних адміністраціях коливається в межах 90-96%", – зазначив Загуменний та додав, що відсторонені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину або ж після отримання вакцинації та надання документу, що це підтверджує.

Керівник апарату наголосив, що на період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

З 8 листопада в Україні почали усувати від роботи не щеплених від коронавірусу чиновників та освітян. Усунення триватиме до моменту щеплення працівника хоча б однією дозою протиковідної вакцини. Ті, хто має протипоказання до вакцинації, повинні пред'явити роботодавцю відповідний документ.