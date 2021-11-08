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МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації проти ковіду

У довідці має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації проти ковіду
Фото: ck-oda.gov.ua

Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, які мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року.

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

МОЗ раніше вже публікувало роз’яснення, які є протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби. Їх повний перелік можна знайти за посиланням.

У МОЗ також нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.

Нагадаємо, люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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