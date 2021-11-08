МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації проти ковіду

У довідці має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, які мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року.

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

МОЗ раніше вже публікувало роз’яснення, які є протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби. Їх повний перелік можна знайти за посиланням.

У МОЗ також нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.

Нагадаємо, люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада.