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У країнах Європи з рівнем вакцинації більше 50% населення летальність від ковіду впала втричі, – Ляшко

У деяких державах смертність впала у 8-10 разів. 

У країнах Європи з рівнем вакцинації більше 50% населення летальність від ковіду впала втричі, – Ляшко
Фото: EPA/UPG

У країнах Європи із охопленням вакцинацією понад 50% населення рівень летальності від коронавірусу впав утричі. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він зазначив, що часто в дезінформаційних кампаніях проти вакцинації використовують "дані" про те, що в країнах з рівнем вакцинації понад 80% хвилі ковіду страшніші за ті, що були до щеплень. 

"Проте у таких «новинах» часто не говорять здавалося б непомітні «але», які насправді і відрізняють справжню аналітику від маніпуляцій", – зазначив він. 

Ляшко пояснив, що у Великій Британії при майже однаковій з Україною кількості нових випадків захворювання летальність зменшилась вдесятеро. Рівень вакцинації по країні – близько 67%.

"Бельгія, попри трикратне зростання кількості випадків, пов’язане в тому числі з послабленням протиепідемічних заходів, має наразі найнижчий відсоток летальних випадків в Європі. І знову ж таки, цього вдалося досягти завдяки великому відсотку вакцинації. В цілому, завдяки вакцинації, країни Європи, що охопили щепленнями більше половини власного населення, в середньому зменшили кількість летальних випадків більш як втричі, а значна частина з них у 8-10 разів", – зазначив він.

За словами Ляшка, в Україні завдяки вакцинації вже вдалось зберегти життя понад 5.5 тисяч осіб.

На сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення. Лідером за кількістю лишається Київ, де щеплено понад 57% населення однією дозою і 45,7% – повністю.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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