ЮНІСЕФ доставив в Україну майже 3 млн доз вакцини від Moderna

Сьогодні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Загалом у рамках COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

“Україна отримує вакцини безкоштовно у межах COVAX – ініціативи солідарності міжнародної спільноти, щоб сприяти доступу до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн”, – нагадали у міністерстві.

За словами очільника МОЗу Віктора Ляшка, наразі 11 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

“Сьогодні вакцинація – це у першу чергу відповідальність кожного перед собою та оточуючими. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna — це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію”, – сказав урядовець.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що завдяки зусиллям донорів і партнерів у рамках COVAX вакцини від COVID зараз доступні усім охочим.

“Зокрема, ми сподіваємось, що усі вчителі отримають щеплення якомога швидше, включаючи вакцинами із цієї партії, щоб школи були відкритими і діти повернулись у класи. Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди. Натомість вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно із найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись – це обнадійливо. Будь ласка, отримайте захист зараз”, – додав він.

Нагадаємо, роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

У липні 2021 року Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Її через COVAX Україні передали США. Щеплення "модерною" отримали 1,1 млн українців, тому частині з них другу дозу робили іншою американською вакциною Pfizer.

Станом на 7 листопада дві дози вакцини від коронавірусу отримали 7,9 млн українців, загалом проведено 19 259 252 щеплення.