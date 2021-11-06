Всі опорні лікарні Одеси незабаром будуть обладнані кисневими станціями, – Труханов

До одеської інфекційної лікарні прибула перша станція з Туреччини.

Всі опорні лікарні Одеси незабаром будуть обладнані кисневими станціями. Про це сказав міський голова Одеси Геннадій Труханов, пише odessa.online.

Так, до одеської інфекційної лікарні прибула перша станція з Туреччини. Дорогою машину, що доставляє станцію, супроводжував транспорт Департаменту муніципальної безпеки ОДС.

Потужність станції – 50 кубів на годину, що становить приблизно 1,8 тонни на добу. Встановлення двох таких станцій (доставка другої очікується найближчим часом) дозволить повністю покрити потребу Валихівського корпусу.

“Сьогодні у Валихівському корпусі 180 пацієнтів, із них 150 підключено до прямого кисню. Потреба корпусу досягала максимум 4-х тонн на добу. Цей кисень надходив із 2-х підключених до корпусу кріоциліндрів. Це – киснева залежність від кисню, що привозиться. Встановлення 2-х станцій дасть можливість забезпечити потребу корпусу в кисні”, – сказав мер Одеси.

Фото: odessa.online

Труханов наголосив, що встановлення двох станцій в інфекційній лікарні – серйозна підмога для звільнення Одеси від кисневої залежності.

На сьогодні кисневі станції вже є у міській клінічній лікарні №10; Дитячій міській клінічній лікарні №3, міській клінічний лікарні №1 та міській лікарні №5. Очікується постачання станції до міської лікарні №8 та другої станції до інфекційної лікарні.

Таким чином всі міські опорні лікарні будуть обладнані власними кисневими станціями. За словами фахівців, першу кисневу станцію буде запущено в роботу вже в понеділок, 8 листопада.