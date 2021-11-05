Ляшко: "Волинська область буде віднесена до "червоної" зони"

Міністр охорони здоровʼя наголосив, що за умови інтенсивного щеплення населення вся Україна ніколи не буде в локдауні.

Волинську область сьогодні збираються перевести до "червоної" зони карантинних обмежень. Запрацювати посилений карантин має вже з понеділка, повідомив у кулуарах парламенту міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає кореспондент LB.ua.

"Сьогодні в нас чергова Комісія ТЕБ та НС. Волинська область також по індикаторам заходить в "червоний" рівень епідемічної небезпеки, і ми будемо приймати рішення про переведення Волинської області в "червоний" рівень", – зазначив він.

За словами Ляшка, якщо українці будуть вакцинуватися від коронавірусу так само інтенсивно, як зараз, або ще інтенсивніше, вся територія Україні ніколи не буде в локдауні.

"Якщо доженемо 70-75% (рівня вакцинації населення, – Ред.), то будемо потихеньку знімати карантинні обмеження", – зазначив він.

Ляшко також зауважив, що Херсонщина, яка під час цієї хвилі ковіду однією з першою ввійшла в "червоні" обмеження, вже стабілізується.

Нагадаємо, що з 15 жовтня в "червону" зону увійшла Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня – Сумська область, з 26 жовтня – Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня –Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада – Київ.

В листопаді Ляшко повідомив, що в зоні ризику також Волинська, Харківська та Тернопільська області.