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Кличко: серед померлих від COVID-19 у Києві - жодного вакцинованого

"За минулу добу - 41 смерть, в тому числі помер 8-річний хлопчик".

Кличко: серед померлих від COVID-19 у Києві - жодного вакцинованого
Фото: Стас Козлюк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що від COVID-19 у столиці вмирають виключно невакциновані пацієнти.

Про це він розповів депутатам міської ради під час сесії у четвер, 4 листопада.

"У Києві цього тижня - від 40 до 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, - 41 смерть, в тому числі помер 8-річний хлопчик. Понад пів тисячі госпіталізованих щодоби, і більшість із них, на жаль, у важкому стані. Я ще раз підкреслюю, що 99% тих, хто потрапляє в лікарні, це невакциновані люди. І серед тих, хто помер від вірусу, жодного вакцинованого", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що це найкраща відповідь тим, хто виступає проти вакцинації.

Мер також попередив, що медична система столиці знаходиться на межі колапсу, тому що заповнені практично всі реанімації і 70% ліжок з підведеним киснем.

Нагадаємо, що в Україні вакциновано від COVID-19 менше 20% населення. За даними ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, - більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини. Майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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