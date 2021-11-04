В Україні зафіксували понад 3 млн випадків ковіду, число померлих перевищило 70 тисяч

Учора виявили понад 27 тис. захворілих - це найвищий добовий показник з початку пандемії.

У середу, 3 листопада, в Україні підтвердили 27 377 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник з початку пандемії.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я інформує, що серед захворілих учора 1 787 дітей і 426 медиків.

Протягом доби через ковід госпіталізовано 5 472 особи. Одужали 12 464 людини, 699 - померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 3 листопада виявили в Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899) областях, Києві (1 836), а також на Харківщині (1 656) і Житомирщині (1 559).

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 006 463 особи, одужали від коронавірусу 2 479 138 людей, жертвами коронавірусу стали 70 146 українців.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Добою раніше в Україні зафіксували 23 393 нові випадки ковіду і 720 пов’язаних із хворобою смертей.

Як зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, "зелений" сценарій поширення коронавірусу в Україні не реалізувався, до кінця року від COVID-19 можуть померти ще 24 тисячі людей.