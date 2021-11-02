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Рада схвалила в першому читанні криміналізацію підробки ковід-сертифікатів

За використання фейкового ковід-паспорту штрафуватимуть або обмежуватимуть волю. 

Рада схвалила в першому читанні криміналізацію підробки ковід-сертифікатів
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Верховна Рада схвалила в першому читанні криміналізацію підробки ковід-сертифікатів та їх використання.

За відповідний законопроєкт № 6084 проголосували 282 народні депутати. Проголосувати у другому читанні його можуть вже наступного пленарного тижня завдяки скороченій процедурі. 

У чинній редакції Кримінального кодексу відсутня відповідальність за підробку документів щодо проведення вакцинації. Тому його пропонують доповнити новою статтею – 321-3, яка передбачає: 

  • Встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років. 
  • Встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
  • Встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

Зараз за підробку такого сертифікату передбачено штраф у 850 грн. МВС закликає громадян повідомляти про факти підробки паспортів вакцинації. Масово фейкові ковід-паспорти почали виявляти з посиленням карантинних обмежень. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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