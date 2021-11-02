За використання фейкового ковід-паспорту штрафуватимуть або обмежуватимуть волю.

Верховна Рада схвалила в першому читанні криміналізацію підробки ковід-сертифікатів та їх використання.

За відповідний законопроєкт № 6084 проголосували 282 народні депутати. Проголосувати у другому читанні його можуть вже наступного пленарного тижня завдяки скороченій процедурі.

У чинній редакції Кримінального кодексу відсутня відповідальність за підробку документів щодо проведення вакцинації. Тому його пропонують доповнити новою статтею – 321-3, яка передбачає:

Встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.

Встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

Зараз за підробку такого сертифікату передбачено штраф у 850 грн. МВС закликає громадян повідомляти про факти підробки паспортів вакцинації. Масово фейкові ковід-паспорти почали виявляти з посиленням карантинних обмежень.