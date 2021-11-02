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В Україні зробили ще понад 273 тис. протиковідних щеплень

Повністю вакциновані 7,5 млн українців.

В Україні зробили ще понад 273 тис. протиковідних щеплень
Фото: ck-oda.gov.ua

Учора, 1 листопада, в Україні проти COVID-19 вакцинували 273 307 людей. Одну дозу отримали 207 877 осіб, другу дозу й завершили імунізацію - 65 430 людей.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Щеплення проводилося 1 046 мобільними бригадами з імунізації, 3 119 пунктами щеплення та 411 центрами вакцинації населення.

За оперативними даними МОЗ, 130 892 українці отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, 120 892 - препаратом CoronaVac. 21 523 осіб вакцинувалися препаратом від AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 10 453 652 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 7 515 248 людей. Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

Учора в Україні зафіксовано 19 455 нових випадків коронавірусу і 700 пов’язаних із ковідом смертей.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні щепили проти ковіду більше людей, ніж за весь червень. Водночас 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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