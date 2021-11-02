Учора в Україні зафіксовано 700 пов’язаних із ковідом смертей

МОЗ повідомляє про 19 455 нових випадків хвороби і 12 639 одужалих.

Медпрацівники несуть труну в камеру, де зберігаються тіла ковідних померлих.

У понеділок, 1 листопада, в Україні підтвердили 19 455 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і зафіксували 700 пов’язаних із ковідом смертей. Попередній найвищий показник смертності був 25 жовтня. Тоді повідомляли про 734 пов’язані із коронавірусом летальні випадки.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих учора 1 263 дитини і 339 медиків.

1 листопада було госпіталізовано 3 188 осіб, одужало 12 639 людей.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби минулої доби виявили в Одеській області (1 908), Києві (1 738), Дніпропетровській (1 621), Запорізькій (1 341) і Харківській (1 337) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 особи, одужали від коронавірусу 2 454 737 людей, жертвами коронавірусу стали 68 727 українців.

У МОЗ наголошують, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Учора МОЗ заявило про стабілізацію ситуації в областях, які першими увійшли до "червоної" зони. Це Херсонська, Запорізька й Донецька області. За даними міністерства, за минулий тиждень виявлено 152 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, із них 93,5% людей - невакциновані.

При цьому стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій. Так, за минулий тиждень до лікарні потрапило 34 тисячі осіб, з яких 93,2% - невакциновані.