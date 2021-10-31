Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID

Кабінет міністрів України спростив отримання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу у додатку “Дія”, повідомила пресслужба Мінцифри.

“Тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема, і Дія.Підпис, для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо буде згоди користувача”, – йдеться у повідомленні.

Тобто тепер вимагатимуть лише авторизацію через BankID чи Mobile ID.

Для створення сертифікату без підпису потрібно оновити застосунок.

“Для того, щоб отримати сертифікат у застосунку Дія, у вас має бути ID-картка чи біометричний закордонний паспорт. У іншому випадку, ви можете зробити це на порталі”, – нагадали у міністерстві.

Щоб сгенерувати сертифікат у застосунку потрібно авторизуватися у застосунку, натиснути “Послуги” та вибрати пункт “COVID-сертифікати” – “Отримати сертифікат”.

Далі потрібно поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Для отримання документа на порталі потрібно у меню “Послуги” натиснути пункт “Здоров’я”, а потім – “COVID19-сертифікат про вакцинацію” і дати згоду на передачу даних ЕСОЗ у Дію.

Нагадаємо, в Україні планується посилити відповідальність за виготовлення та використання підроблених COVID-документів.

За багаторазове порушення та виготовлення підроблених COVID-документів може загрожуватиме до 8 років позбавлення волі. Покарання планують збільшити і за використання таких "документів".