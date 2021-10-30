Великобританія передасть 20 млн доз вакцин від ковіду країнам, що розвивається

Яким саме – поки невідомо.

Великобританія в межах ініціативи COVAX пожертвує 20 млн доз вакцини проти ковіду AstraZeneca країнам, що розвиваються. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляють Euronews.

Він зазначив, що 10 млн доз уже було відправлено, ще 10 передадуть найближчими тижнями.

Загалом Британія зобов'язалася пожертувавти 100 млн доз своєї вакциними для бідних країн. Зробити вона це має до середини 2022 року.

Джонсон закликав лідерів країн G20, саміт яких сьогодні почався в Італії, наполягати на просуванні вакцинації в світі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на саміті G20 сказав, що країнам “Великої двадцятки” слід гарантувати щеплення 70% населення світу до середини наступного року.

Україна є однією з держав, що отримують вакцини за механізмом COVAX. До кінця року держава повинна таким чином одержати ще близько 5 млн доз.