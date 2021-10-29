МОЗ виявило вірус поліомієліту на Закарпатті

Спеціалісти Міністерства охорони здоров'я під час розслідування рівненського випадку поліомієліту виявили вірус на Закарпатті.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Вперше за багато років поліо повернувся в Україну і став причиною паралічу невакцинованої 17-місячної дитини в Рівненській області. Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб. Окрема група працювала на Закарпатті, там також підтвердили наявність поліовірусу. Зразки направлені до референс-лабораторії ВООЗ в Гельсінкі", - розказав Кузін на брифінгу.

Від результатів цього дослідження буде залежати, яких заходів вживатиме держава.

Нагадаємо, на початку жовтня МОЗ повідомив про випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання. Пізніше вірус виявили ще у шістьох дітей (всього родина виховує десятьох).

Під час проведення епідрозслідування випадків поліомієліту на Рівненщині було встановлено, що діти, у яких виявили вірус, до того перебували на Закарпатті, тому перевірку провели і там.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Спеціального противірусного лікування поліомієліту не існує, зате хворобі можна запобігти вакцинацією.

У 2015 році в Україні був спалах поліомієліту в Закарпатській області. Після цього було проведено три раунди вакцинації, після чого ВООЗ оголосила про припинення спалаху.