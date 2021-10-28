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Кабмін перевів Київ у "червону" зону

Обмеження діятимуть з 1 листопада.

Кабмін перевів Київ у "червону" зону
Фото: kyivcity.gov.ua

Київ з понеділка, 1 листопада, переходить у "червону" карантинну зону.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - сказано в повідомленні.

Немчінов нагадав, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону.

Нагадаємо, наразі в "червоній" зоні перебувають 8 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Від суботи, 30 жовтня, в "червону" зону переходять ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська. Загальна кількість регіонів із найжорсткішими обмеженнями складе 15.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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