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З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов

До початкового списку долучилися ще Київщина і Івано-Франківська область. 

З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Фото: facebook/Олексій Чернишов

З 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області. 

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов за результатами проведеного засідання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

"Епідемічна ситуація — складна. За останню добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19. Кількість госпіталізацій, на жаль, невтішно зростає. Але статистика чітко демонструє і те, що від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація", – зазначив міністр.

Спочатку до "червоної" зони збиралися віднести тільки п'ять областей, без Івано-Франківської і Київської. 

Обмеження "червоної" зони подібні до минулих локдаунів, але не поширюються на вакцинованих відвідчувачів та працівників закладів. 

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Зараз у "червоній" зоні знаходяться вісім регіонів України: з 15 жовтня – Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня – Сумська область, з 26 жовтня – Рівненська та Миколаївська області.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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